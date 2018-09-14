SpaceX обрала першого туриста на Місяць

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX обрала першу приватну особу, яку відправить як туриста в політ навколо Місяця на борту космічного корабля Big Falcon Rocket (BFR).

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

"SpaceX підписав контракт із першим у світі приватним пасажиром, який полетить навколо Місяця на борту нашого BFR. Це – важливий крок на шляху до забезпечення доступу для людей, які мріють про подорожі в космос", – йдеться в повідомленні.

Дізнатися, хто летить і чому, запрошують в понеділок, 17 вересня.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.

Планований час польоту наразі також невідомий. Раніше у компанії заявляли, що хочуть здійснити політ із двома пасажирами наприкінці 2018 року.

"До Місяця літали лише 24 людини в історії. Ніхто не був там після останньої місії Apollo 1972 року", – заявили у SpaceX.

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