SpaceX обрала першого туриста на Місяць

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

"SpaceX підписав контракт із першим у світі приватним пасажиром, який полетить навколо Місяця на борту нашого BFR. Це – важливий крок на шляху до забезпечення доступу для людей, які мріють про подорожі в космос", – йдеться в повідомленні.

Дізнатися, хто летить і чому, запрошують в понеділок, 17 вересня.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk