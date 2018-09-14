США звинувачують РФ у порушенні санкцій щодо КНДР

Сполучені Штати Америки звинувачують Росію в зміні незалежної доповіді Організації Об'єднаних Націй в питанні про ймовірне порушення Москвою санкцій ООН щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Представниця США в ООН Ніккі Гейлі 13 вересня заявила, що Росія тиснула на незалежних дослідників, щоб змінити доповідь, яка в серпні була представлена комітету Ради безпеки ООН із питань санкцій щодо Північної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, Пхеньян не зупиняв свою ядерну й балістичну програми. Крім того, країна порушує санкції ООН щодо експорту.

Один із дипломатів, говорячи на умовах анонімності, розповів, що з доповіді зникли певні звинувачення Росії в порушенні санкцій щодо Північної Кореї.

Інший дипломат заявив AFP, що із доповіді забрали кілька абзаців про те, що Росія торгує нафтою з КНДР.

«Росії не можна дозволяти редагувати й перешкоджати незалежним доповідям ООН щодо санкцій проти Північної Кореї тільки тому, що їм не подобається, що там кажуть. Крапка», – сказала Гейлі.

Наразі місія Росії в ООН не реагувала на звинувачення з боку Сполучених Штатів.

Наприкінці серпня Росія заблокувала в ООН публікацію звіту про порушення Північною Кореєю санкцій. Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що не погоджується «з деякими елементами доповіді», не навівши подробиць.

Водночас дипломатичні установи ООН заявили, що ключовим запереченням Росії на зустрічі була згадка у доповіді про те, що російські судна беруть участь у незаконному перевезенні палива.