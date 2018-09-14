У Британії в процесі арешту активів Газпрому були "заморожені" акції "Північного потоку-1"

У процесі арешту активів російського Газпрому у Великій Британії "заморожені" акції газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляється на сторінці НАК "Нафтогаз України" у Тwitter.

В процесі арешту активів Газпрому у Великобританії була приємна несподіванка - були заарештовані (заморожені) акції Північного Потоку 1, які там несподівано знайшлися:)

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) September 14, 2018

"У процесі арешту активів Газпрому у Великій Британії була приємна несподіванка - були заарештовані (заморожені) акції "Північного потоку", які там несподівано знайшлися", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж 28 лютого задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" за позовом до російського "Газпрому". НАК домоглася компенсації у сумі $4,63 млрд за недопостачання російським монополістом погоджених обсягів газу для транзиту. Остаточна сума розрахунків між компаніями з урахуванням взаємозаліку становить $2,6 млрд в інтересах "Нафтогазу". "Газпром "оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу і розпочав процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом". У свою чергу "Нафтогаз" розпочав процедуру примусового стягнення з "Газпрому" $2,6 млрд.

Пізніше Шведський апеляційний суд округу Свеа призупинив дію виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі про транзит газу.

Нагадаємо, 13 вересня головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що суд у Швеції поновив примусове стягнення з Газпрому $2,6 млрд у справі щодо транзиту газу.

Як відомо, "Північний потік" - це проект газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України через Балтійське море. Першу нитку було здано у 2011 році.