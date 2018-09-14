У Києві спустять на воду нові десантні катери "Кентавр"

У Києві, на заводі Кузня на Рибальському, сьогодні спустять десантно-штурмові катери “Кентавр”, будівництво яких почалося у кінці 2016 року.

Про це повідомляє Національний промисловий портал.

Штурмові катери проекту 58181 (шифр «Кентавр»), призначений для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, доставки і висадки десанту на берег.

Катер має довжину 24,3 метра. Ширину: 4,8 метра. Водотоннажність десантно-штурмового катера дорівнює 47 тонн. Швидкість – 35 вузлів.

Катер бере на борт до 50 десантників та 4 члени екіпажу, що знаходяться у броньованій рубці.

Навігаційне та радіолокаційне обладнання катера:

Навігаційна РЛС

Оптико-електронна система спостереження

Датчики виявлення лазерного випромінювання

На катері встановлений два бойових модулів у складі: 12,7-мм кулемет та 40-мм гранатомет.

Також передбачена можливість перетворення десантно-штурмового катера «Кентавр» в катер спеціального призначення або вогневої підтримки. Для цього катер оснащують блоками некерованих ракет.

Загалом, до 2020 року, у Києві планують побудувати 8 таких десантно-штурмових катерів.