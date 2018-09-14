У Парижі активісти започаткували рух солідарності із Сенцовим й іншими бранцями Кремля

У Парижі представники мистецьких кіл, кінорежисери, письменники, журналісти, інтелектуали, а також пересічні громадяни розпочали акцію солідарності та підтримки українського режисера Олега Сенцова й усіх політв’язнів Кремля. Про це заявив один із організаторів акції шеф-редактор "Філософського журналу" Мішель Ельчанінов, повідомляє "Укрінформ".

"Чотири місяці Олег Сенцов голодує, щоб висловити свій протест. Ми започатковуємо рух, яких охоплюватиме багатьох особистостей, серед яких кінорежисери, інтелектуали, письменники та усі громадяни, які забажають долучитися. Йдеться про участь у голодуванні упродовж одного дня", - наголосив Ельчанінов.

За задумом організаторів, серед яких й Французька спілка кінорежисерів, акція має стати безстроковою. Йдеться про почергове голодування кожного з учасників упродовж доби, після чого його змінює інший активіст.

Акція проходить на площі Клода Дебюссі, що поряд з посольством Росії у Франції.

Організатори закликають усіх небайдужих приходити на площі та підтримати українських політичних в’язнів, яких протиправно утримує російський режим, та вимагати їх негайного звільнення.

Як повідомлялося раніше, Європейська народна партія, найбільша фракція в Європейському парламенті, номінувала незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Сахарова.

У цілому в РФ та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.