У США суд дозволив демократам внести зміни у позов щодо змови Трампа, РФ і Wikileaks

Суд Південного округу штату Нью-Йорк дозволив у четвер Національному комітету Демократичної партії (НКДП) США внести зміни в позовну заяву до уряду РФ, президента США Дональда Трампа і організації Wikileaks, додавши в нього відомості, про які стало відомо вже після подачі позову.

Про це оголошено в підсумках технічного засідання, що відбулося в суді у нью-йоркському районі Манхеттен, передає УНН.

Нагадаємо, 20 квітня цього року НКДП подав позов, в якому в якості відповідачів, зокрема, вказані Російська Федерація, Головне управління (ГУ) Генштабу ЗС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, віце-президент Crocus Group Емін Агаларов, а також Wikileaks, президент США Дональд Трамп, його син Дональд Трамп-молодший, колишній глава виборчого штабу республіканця Пол Манафорт, його діловий партнер Річард Гейтс і колишній радник Трампа в його передвиборчому штабі Джордж Пападопулос.

Позивачі стверджують, що співробітники штабу Трампа співпрацювали з представниками РФ і WikiLeaks з метою підриву виборчої кампанії екс-кандидата Демократичної партії на виборах 2016 року Хілларі Клінтон. За версією демократів, з цією метою були зламані комп’ютери НКДП, а викрадена інформація була оприлюднена. Це допомогло Трампу здобути перемогу на виборах, стверджують вони.