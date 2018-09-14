У Вінниці відкрився інклюзивний манікюрний кабінет, де працюють люди на візках

Навіть маючи певну кваліфікацію, люди з інвалідністю позбавлені фінансової можливості утримувати себе і свої сім’ї. Вони не мають навичок створення підприємств та стартового капіталу для відкриття власної справи, а тому залишаються поза ринком праці. Виправити ситуацію спробувала Вінницька обласна громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія», ініціювавши проект зі створення у Вінниці соціального підприємництва. Його першою ластівкою став манікюрний кабінет, де усім охочих вінничанам послуги надають дівчата, які пересуваються на візках.

«Людям з інвалідністю важко знайти відважного роботодавця, який погодиться би взяти їх на роботу. Причини різні – не адаптовані робочі місця, туалети, люди з інвалідністю псують імідж закладу, таке також кажуть. Тому ми знайшли вихід з цієї ситуації, започаткувавши проект з соціального підприємництва. Виграли гранд, створили бренд та логотип «Кульбабку» і починаємо відкривати робочі місця, – каже координатор ініціатив з соціального підприємництва Людмила Нецкіна. – У цьому манікюрному кабінеті працюватимуть двоє дівчат, за кошти грантодавця ми придбали їм меблі, необидне обладнання та матеріали. Тут кожен клієнт може перетворити свої нігтики на витвір мистецтва, а також підтримати соціальну ініціативу. Окрім манікюрного кабінету, плануємо відкрити ще робочі місця для баристів з інвалідністю у двох торгівельних центрах Вінниці. Таким чином працевлаштовано буде шість людей. Також на всіх локаціях можна буде придбати вироби майстрів з інвалідністю, які вони виготовляють власноруч. Таким чином ми намагаємося розвивати у місті соціальне підприємство. Це перші кроки».

Однією з перших нове робоче місце отримала Юлія Воровська. Рік тому вона здобула фах майстра манікюру у Центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Поділля». Дівчина каже, що зверталася у пошуках роботи до багатьох салонів, найчастіше їй відмовляти через те, що заклади не мали адаптованих місць, а власники не хотіли витрачати зайві кошти на їх облаштування.

«Я з 13 років пересуваюся на візку. Закінчала школу, курси, маю спеціальність, але роботу знайти складно. Відкрити власну справу також нереально, бо щоб надавати послуги з манікюру потрібен стартовий капітал, – визнає Юлія. – Тепер ми самі на себе працюватимемо разом із моєю колегою Наталею. Зароблені гроші витрачатимемо на заробітну плату, витратні матеріали та подальший розвиток соціальних локацій, не лише нашої».

Манікюрний кабінет відкрито в рамках проекту «Соціалізація людей з інвалідністю через підприємницьку діяльність в м. Вінниці», який ГО «Гармонія» реалізує за підтримки Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств Проекту Проект «Партнерство для розвитку міст». Його загальний кошторис складає 450 тисяч гривень.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора