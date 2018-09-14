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У ЄП закликають розслідувати втручання РФ у вибори в країнах ЄС

14 вересня, 2018 - 13:07
Фото: europarl.europa.eu

У Європарламенті закликають призначити спеціального прокурора для розслідування зовнішнього втручання третіх країн, зокрема Росії, у виборчий процес у країнах ЄС та проведення дезінформаційних кампаній.

З такою ініціативою виступив лідер Альянсу лібералів і демократів за Європу у Європарламенті Гі Вергофстадт, повідомляє Укрінформ.

«Упродовж наступних місяців Єврокомісія разом з Європарламентом повинні призначити спеціального прокурора з метою розслідування та опрацювання рекомендацій задля припинення іноземних дезінформаційних кампаній, спрямованих та здійснення впливу на європейські вибори та дії з підриву демократій у Євросоюзі. Ми повинні захистити наші європейські вибори від зовнішнього втручання», - наголосив лідер європейських лібералів.

Він зазначив, що особливу увагу такий спеціальний прокурор повинен приділити дезінформаційним кампаніям та нападам на демократії, що здійснюються Росією.

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