Україна не повинна розплачуватися за хабарі Путіна Януковичу, - Порошенко

Україна не повинна розплачуватися за хабарі, які президент Росії Володимир Путін дав екс-президенту України Віктору Януковичу за відмову від євроінтеграції.

Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, прокоментувавши рішення суду Великої Британіх щодо “боргу Януковича”.

"Україна не повинна розплачуватися за хабарі, які Путін давав Януковичу за відмову від євроінтеграції. Відстоюємо свою правоту в міжнародних судах", - йдеться у повідомленні.

Не оминув відповідне рішення суду і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Справу про "борг Януковича" перед Російською Федерацією повернули в суд першої інстанції. Вимога Кремля віддати 3 млрд дол., виданих Києву наприкінці 2013 року, не задоволена. Натомість відновлено наше право називати речі своїми іменами", - написав він.

За його словами, "кредит став прямим підкупом тодішнього керівництва нашої держави".

"Гроші дали в обмін на відмову від європейського вектору розвитку України і фактичну здачу інтересів українців. П’ять років тому проти нас скоїли черговий злочин. Час посилити позиції і відновити справедливість", - пояснив прем`єр-міністр.

Нагадаємо,Україна в суді Лондона виграла у РФ апеляцію.

Як повідомлялося, наприкінці 2013 року при правлінні президента Віктора Януковича Росія викупила облігації України на $3 млрд. Угоду було ухвалено за три місяці до втечі Януковича з України. Борг має бути погашений до кінця цього року.

23 червня 2015 року ЗМІ оприлюднили повідомлення, що нібито чиновники Міжнародного валютного фонду вважають борг України перед Росією на три мільярди доларів державним, а не приватним, тому він не підлягає реструктуризації.

Раніше такого рішення домагалася РФ. Державний статус боргу означає, що він має бути виключений з переговорів про реструктуризацію і погашений у грудні цього року. Київ наполягав, що бонди слід розглядати за британським законодавством і зарахувати їх до приватних. За правилами МВФ, країни, які отримують від фонду допомогу, зобов'язані виплачувати свої державні борги вчасно.

В той же час фонд підтримав Україну у її намаганнях реструктуризувати борги перед приватними кредиторами і пообіцяв їй фінансову допомогу, навіть якщо вона не виплатить такі борги вчасно.