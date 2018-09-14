Україна отримає від ЄС € 1 млрд макрофінансової допомоги

Україна і Європейський союз підписали меморандум і кредитну угоду щодо надання макрофінансової допомоги ЄС на 1 млрд євро.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України на офіційному сайті.

Підписання проходило за участю президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, віце-президент Європейської комісії Валдіса Домбровскіса, в.о. міністра фінансів Оксани Маркаровоїта глави Національного банку України Якова Смолія.

Повідомляється, що найближчим часом Мінфін та МЗС України запропонують президенту Петру Порошенку терміново внести на розгляд Верховної ради проекту закону про ратифікацію цих договорів.

"Хочу висловити подяку за оперативність і конструктивність Європейської сторони у впровадженні нової програми макрофінансової допомоги ЄС для України", - зазначила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, надана в рамках трьох попередніх програм макрофінансова допомога ЄС у розмірі 2,81 млрд євро мала як стабілізуючий ефект для фінансової системи, так і стала засобом активізації реформ в Україні. Сьогоднішні договори є важливим кроком

для підтримки макроекономічної стабільності.

Транші макрофінансової допомоги в рамках цих домовленостей будуть розподілені рівномірно, по 500 млн. євро кожен. При цьому очікується, що перший транш надійде в Україну восени цього року після завершення внутрішніх процедур.

Другий транш має надійти навесні 2019 за результатами оцінки виконання Україною реформи відповідних секторів реалізації державної політики.