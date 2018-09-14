Україна розробляє механізм запобігання втручанню у вибори, - Порошенко

Україна координує із західними країнами-партнерами зусиллями з напрацювання ефективного механізму запобігання зовнішньому втручанню у виборчий процес.

Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи на щорічній конференції YES, передає Укрінформ.

"Російське втручання у виборчі процеси – це не суто українська проблема, як це було років двадцять тому. Хрестовий похід Кремля проти демократії набув характеру світової гібридної війни. Ми координуємо зусилля із західними партнерами для вироблення надійного механізму упередження стороннього втручання у виборчий процес", - зазначив Президент.

Водночас він наголосив, що не варто перебільшувати загрозу "реваншу і ревізії європейської стратегії, повернення України назад до імперського стійла", проте й недооцінювати теж не варто.

Глава держави підкреслив, що ворог досконало володіє усіма прийомами гібридної інформаційної війни, додавши, що боротися з російською пропагандою було б простіше, якби ключові її антиукраїнські тези не допомагала поширювати значна частина українського політикуму, виступаючи "адвокатами Путіна".