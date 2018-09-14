Україна відправить близько 270 спецпризначенців до підрозділів в акваторіях Чорного та Азовського морів

Майже 270 спецпризначенців відправлять на службу до підрозділів на Азовському і Чорному морі.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал під час своєї поїздки на Буковину, передає прес-служба українського прикордонного відомства на офіційному сайті.

"Нарощуємо зусилля з морського спецназу, а це - приблизно 270 осіб, які нестимуть службу в підрозділах по акваторії Азовського і Чорного морів", - йдеться в повідомленні.

За словами Цигикала, нині Держприкордонслужба України розвивається за двома напрямками. Перший - правоохоронний, другий - нарощування зусиль і збільшення резервів.

"Необхідно розуміти, що агресор, як то кажуть, не спить, нарощує свої зусилля, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форсмажорних обставин", - зазначив глава прикордонного відомства.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко повідомив, що Збройні сили України посилили військову присутність на Азовському напрямку. 6 вересня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення посилити військово-морську присутність у Азовському морі через дії Росії.