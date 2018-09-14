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Українці здобули дві "бронзи" на Чемпіонаті світу з п'ятиборства

14 вересня, 2018 - 18:01
Фото fspu.org.ua

В останній день змагань чемпіонату світу в Мехіко з сучасного п'ятиборства скарбничка збірної України поповнилася медаллю. Про це йдеться у повідомленні Федерації сучасного п'ятиборства України.

Павло Тимощенко здобув "бронзу" в особистій першості, його випередили британець Джеймс Кук і Валентен Прад (Франція). У той же час, українська чоловіча збірна (Денис Павлюк, Юрій Федечко і Павло Тимощенко) за підсумками змагань також стала третьою.

У жіночий естафеті виступили українські спортсменки Зінаїда Батрак і Валерія Пермикіна (11 місце), у чоловічий - Дмитро Кірпулянський і Дмитро Балюк (7 місце), в естафеті-мікс - Дмитро Кірпулянський та Зінаїда Батрак (10 місце).

Цього року українська чоловіча збірна з сучасного п’ятиборства в складі Дениса Павлюка, Юрія Федечка і Павла Тимощенка, на чемпіонаті Європи в Угорщині здобула "бронзу".

 

Джерело: День

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