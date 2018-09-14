Українці здобули дві "бронзи" на Чемпіонаті світу з п'ятиборства

В останній день змагань чемпіонату світу в Мехіко з сучасного п'ятиборства скарбничка збірної України поповнилася медаллю. Про це йдеться у повідомленні Федерації сучасного п'ятиборства України.

Павло Тимощенко здобув "бронзу" в особистій першості, його випередили британець Джеймс Кук і Валентен Прад (Франція). У той же час, українська чоловіча збірна (Денис Павлюк, Юрій Федечко і Павло Тимощенко) за підсумками змагань також стала третьою.

У жіночий естафеті виступили українські спортсменки Зінаїда Батрак і Валерія Пермикіна (11 місце), у чоловічий - Дмитро Кірпулянський і Дмитро Балюк (7 місце), в естафеті-мікс - Дмитро Кірпулянський та Зінаїда Батрак (10 місце).

Цього року українська чоловіча збірна з сучасного п’ятиборства в складі Дениса Павлюка, Юрія Федечка і Павла Тимощенка, на чемпіонаті Європи в Угорщині здобула "бронзу".