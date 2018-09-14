Українець Тимощенко став бронзовим призером чемпіонату світу із сучасного п’ятиборства

Українець Павло Тимощенко став бронзовим призером чемпіонату світу із сучасного п’ятиборства, який відбувається в столиці Мексики Мехіко.

Про це повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету України на офіційній сторінці у Тwitter.

Тимощенко набрав у фіналі 1429 очок, поступившись Джеймсу Куку з Британії («золото») та Валентину Праде із Франції («срібло»).

У 2015 році Тимощенко здобув «золото» чемпіонату світу в індивідуальній першості. Наступного року він став срібним призером Олімпійських ігор в бразильському Ріо-де-Жанейро.

Сучасне п’ятиборство включає в себе змагання в п’ятьох дисциплінах – конкурі, фехтуванні, стрільбі, бігу й плаванні.