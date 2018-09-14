"Українська справа" Манафорта: Екс-політтехнолог визнав себе винним

Колишній очільник виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт визнав себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з його роботою на українських політиків. Прокурор Ендрю Вейсман повідомив, що Манафорт уклав "угоду про співпрацю" із спеціальним прокурором Робертом Мюллером, не надавши додаткову інформацію про угоду, передає "Новое время" з посиланням на The Guardian.

Зокрема, Манафорт визнав себе винним в злочинній змові, включаючи змову проти Сполучених Штатів і змову з метою перешкоджати правосуддю.

Угода дозволить Манафорту уникнути другого суду, який повинен був початися в Вашингтоні наступного тижня. Другий судовий розгляд пов'язаний з його роботою на прокремлівських політиків і олігархів в Україні, зокрема з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент.

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Нагадаємо, що в серпні 69-річний Пол Манафорт був визнаний винним за 8 з 18 пунктів звинувачення, включаючи податкові махінації, порушення банківського законодавства і приховування рахунків в іноземних банках. За ці злочини йому світить декілька десятків років ув'язнення.

Полу Манафорту було висунуто обвинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи на Партію регіонів в Україні. Його також обвинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича. Пізніше йому також пред'явили звинувачення у втручанні у справи свідків.

Це перший судовий процес у межах розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера про можливу змову між штабом Дональда Трампа і Росією. І хоча прокурори не звинувачують Манафорта зв'язках із Москвою, цей суд розглядається як випробування законності розслідування Мюллера, яке Трамп назвав "полюванням на відьом".

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