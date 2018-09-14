В Андоррі суд висунув обвинувачення 28 чиновникам у відмиванні грошей

Суд в Андоррі у четвер висунув обвинувачення у відмиванні грошей на $ 2 млрд у відношенні 28 чиновників, в тому числі деяким громадянам Венесуели.

Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на судові документи, передає Інтерфакс-Україна.

Серед обвинувачених дев'ять громадян Андорри, п'ятеро іспанців і 14 осіб з Венесуели.

Усіх їх обвинувачують в причетності до схем відмивання коштів венесуельської державної нафтової компанії (PDVSA) в період з 2007 до 2012 рр.

Суд зазначає, що розробником злочинної схеми є двоюрідний брат "нафтового короля" Венесуели Рафаеля Раміреса Дієго Саласара.

Рафаель Рамірес був близьким помічником венесуельського лідера Уго Чавеса, очолював Міненерго країни і керував компанією PDVSA в період з 2004 до 2013 року.