В окупованому Армянську відсьогодні вводять режим надзвичайної ситуації

В Армянську в окупованому Криму введуть режим надзвичайної ситуації після викидів шкідливих речовин на заводі "Кримський титан". Про це в п'ятницю. 14 вересня, повідомив представник підконтрольного Кремлю МНС РФ на окупованому півострові Олексій Фрідман, передає "Крим.Реалії".

"Штабом зараз буде прийматися рішення і рекомендуватися адміністрації міського округу Армянськ ввести режим НС, бо у нас є перевищення гранично допустимої концентрації більше п'яти разів. Це є критерієм введення режиму", - сказав Фрідман, додавши, що режим введуть 14 вересня.

Як повідомлялся раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що Україна підготувала проект звернення до Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з викидами шкідливих хімічних речовин розташованим на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму заводом "Кримський титан".

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