В окупованому Армянську відсьогодні вводять режим надзвичайної ситуації

В Армянську в окупованому Криму введуть режим надзвичайної ситуації після викидів шкідливих речовин на заводі "Кримський титан". Про це в п'ятницю. 14 вересня, повідомив представник підконтрольного Кремлю МНС РФ на окупованому півострові Олексій Фрідман, передає "Крим.Реалії".
"Штабом зараз буде прийматися рішення і рекомендуватися адміністрації міського округу Армянськ ввести режим НС, бо у нас є перевищення гранично допустимої концентрації більше п'яти разів. Це є критерієм введення режиму", - сказав Фрідман, додавши, що режим введуть 14 вересня.
Як повідомлялся раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що Україна підготувала проект звернення до Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з викидами шкідливих хімічних речовин розташованим на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму заводом "Кримський титан".
Читайте також - Жителі окупованого Армянська через екологічне лихо їдуть до материкової України
У ніч проти 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким вкрилися металеві предмети. Крім того, жителі скаржилися на першіння в горлі, висип і загальне нездужання. Окупаційна влада заявила, що забруднення повітря пов'язано з випарами вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року. У зв'язку з цим завод "Кримський" титан тимчасово зупинив свою роботу. З Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.
Представники української влади розглядають декілька версій забруднення: влучення снарядів у відстійник відходів хімічного виробництва під час тренувань російських військових; викиди в атмосферу, які здійснює "Кримський Титан", в тому числі спричинені людським фактором чи корпоративним конфліктом, або ж солоними підземними водами, які використовуються для виробничих потреб заводу при дефіциті прісної води.
У МінТОТ заявили, що необхідності в евакуації населення з близьких до адмінмеж з окупованим Кримом районів Херсонської області немає, оскільки випадків отруєння в області не виявлено. Однак з метою профілактики та попередження можливих негативних наслідків для здоров'я дітей приблизно 2000 осіб пообіцяли відправити в Скадовськ, 700 із них вже там.
Раніше повідомлялося, що кількість прикордонників, які звернулися за допомогою в лікарні через викиди заводу "Титан" в окупованому Криму, зросла до 61.