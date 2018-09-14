Ідея - єдине, що ніколи не вмирає.
Фрідріх фон Гумбольдт, німецький географ, натураліст і мандрівник, один із засновників географії як самостійної науки

В Україні військкомати перетворять на центри комплектування та соцпідтримки

14 вересня, 2018 - 20:05
Фото Євгена КРАВСА

В Україні військові комісаріати перетворять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до кінця року це буде зроблено у чотирьох областях. Про це повідомляє "Військове телебачення України".

"До кінця цього року переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки пройде у чотирьох областях України. 111 таких установ створять на Чернігівщині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Одещині. Потім така реформа чекає на всі області", — розповів заступник Чернігівського військового комісара Вадим Лільчицький.

За його словами, інструкторсько-методичне заняття для військових комісарів з усієї України з цього приводу провели у Чернігові.

Нагадаємо, що протягом 2017 року Чернігівський обласний та Козелецький районний військові комісаріати брали участь у експерименті з переформування.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс зміни до указу щодо звільнення військовослужбовців строкової служби у запас та проведення чергових призовів у 2018 році, відповідно до якого термін осіннього призову збільшено з двох до трьох місяців.

Джерело: День

Більше новин

Порошенко: Кабмін підтримав підвищення зарплат військовим на 30%
Родичі репресованих та зниклих кримських татар поскаржилися на РФ в ОБСЄ
СБУ посилить захист інформбезпеки в енергетиці
ДПСУ: Російський прикордонний катер здійснив провокацію в Азовському морі
Австралія виділить $10 млн на боротьбу з інфекційними хворобами у Папуа-Новій Гвінеї
В Єгипті суд заборонив поліцейським носити бороди

Новини партнерів

Loading...