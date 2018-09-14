В Україні військкомати перетворять на центри комплектування та соцпідтримки

В Україні військові комісаріати перетворять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до кінця року це буде зроблено у чотирьох областях. Про це повідомляє "Військове телебачення України".

"До кінця цього року переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки пройде у чотирьох областях України. 111 таких установ створять на Чернігівщині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Одещині. Потім така реформа чекає на всі області", — розповів заступник Чернігівського військового комісара Вадим Лільчицький.

За його словами, інструкторсько-методичне заняття для військових комісарів з усієї України з цього приводу провели у Чернігові.

Нагадаємо, що протягом 2017 року Чернігівський обласний та Козелецький районний військові комісаріати брали участь у експерименті з переформування.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс зміни до указу щодо звільнення військовослужбовців строкової служби у запас та проведення чергових призовів у 2018 році, відповідно до якого термін осіннього призову збільшено з двох до трьох місяців.