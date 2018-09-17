В Україні збудують перший в світі "Лабіринт вогнеборця"

У Києві на Поштовій площі 23 вересня відбудеться перший в Україні фестиваль “Ігри вогнеборців”, на якому можна буде дізнатися, що відчуває та бачить пожежний, коли заходить до палаючої квартиру, як правильно виносити людину з пожежі та надавати першу медичну допомогу постраждалому та сільки важить обладнання рятувальника тощо. Як зазначається, мета фестивалю - привернути увагу до ініціативи “Добровольців-вогнеборців” та показати життя добровільних пожежних у доступній та розважальній формі.

Команди “Добровольців -вогнеборців” існують по всьому світу, а з недавнього часу - і в Україні. Кожен громадянин може стати добровільним пожежним та докласти зусилля для забезпечення безпеки у своєму домі, районі, регіоні чи місті.

Основна увага відвідувачів буде прикута до унікального “Лабіринта вогнеборця”, який збудують спеціально до фестивалю. Аналогів такому квесту немає у світі.

Поштова площа на “Іграх вогнеборців” буде поділена на декілька тематичних зон:

“Лабіринт вогнеборця” - спортивна зона-дистанція, на якій відвідувачі відчують на собі, з чим зустрічаються пожежні при гасінні пожеж

Інтерактивна зона майстер-класів з пожежної безпеки, безпеки на воді та першої домедичної допомоги. Кожен майстер-клас розрахований на 45 хвилин, за які відвідувачі відпрацюють практичні навички по рятуванню людей на воді, гасінню пожеж та наданню першої допомоги. Майстер-класи проведуть представники Добровільної пожежної команди “Штурм” (м. Бориспіль), Товариства Червоного Хреста України та Пляжного патруля.

Лекторій із виступами експертів на тему особистої та інформаційної безпеки, розвитку низових волонтерських ініціатив, ролі жінок у рятувальній справі.

Дитяча зона з пізнавальними шоу, дитячими поліцейською та пожежною станціями, а також школою домедичної допомоги для наймолодших.

Вогняне караоке

Вечірній кінопоказ “Школа 911” про волонтерську парамедичну службу від фестивалю американського кіно "Незалежність"

Яскрава фотозона та тематичні тенти.

Так, на дитячій зоні покажуть пізнавальні шоу від Музею науки і техніки «Експериментаніум» (12.30 - 16.30), працюватимуть дитяча поліцейська станція (з настільними іграми, виготовленнем світловідбиваючих брелоків, ознайомленням з патрульним автомобілем та правилами ПДР (до 18.00)), дитяча зона від Товариства Червоного Хреста України про те, як навчити надавати домедичну допомогу наймолодшим (до 18.30), дитяча пожежна станція (до 16.30).

На лекторії розкажуть про знання домедичної допомоги у цивільному житті (12.30 - 13.20), роль жінок у рятувальних службах (дискусія за участю Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко, 13. 30 -14.20), роль медіа у соціальних ініціативах та інформаційна безпека із виступом журналіста, головного редактора «Громадьского радіо» Андрія Кулікова (14.30-15.20), участь ветеранів у розвитку низових волонтерських ініціатив (15:30 – 16:30).

Вхід на Фестиваль вільний.

Фестиваль “Ігри вогнеборців” відбудеться 23 вересня, з 12.00 до 21.00 на Поштовій площі у Києві.

Детальна інформація за посиланням: https://www.facebook.com/events/992420990930774/

Організатором фестивалю виступає соціальний проект “Добровольці-вогнеборці”, спрямований на формування культури пожежної безпеки в містах та підтримку волонтерських команд, що оперативно реагуватимуть на пожежну небезпеку на місцях.