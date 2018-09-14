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В Єгипті суд заборонив поліцейським носити бороди

14 вересня, 2018 - 13:25
Фото: thenational.ae

Єгипетський суд заборонив поліцейським носити бороди.

Цим рішенням суд поставив крапку у суперечках, що не вщухали протягом шести років, пише The National.

Відсутність бороди має підкреслювати виняткову світськість поліції, як державного органу.

“Бороди можуть означати причетність службовця до заборонених політичних і терористичних організацій”, — заявив суддя Мухаммед Махер Абдул-Інеін.

Сотні єгипетських поліцейських відпустили бороди після того, як заборона на їх носіння була ослаблена в 2012 році. Це було пов’язано з приходом до влади лідера організації “Брати мусульмани” Мухаммеда Мурсі. На посаді президента від перебував рік. У 2016 році він був внесений до списку терористів Каїрським судом.

Нагадаємо, організація “Брати-мусульмани”, заборонена в Єгипті.

 

Джерело: День

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