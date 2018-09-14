Відбір на ЧС з баскетболу: Збірна України сенсаційно обіграла іспанців

Матчем Україна - Іспанія у п'ятницю, 14 вересня, стартував другий етап кваліфікації чемпіонату світу-2019 з баскетболу. Поєдинок "синьо-жовтих", які приймали другого номера світового рейтингу іспанців у київському Палаці спорту, завершився сенсаційною перемогою українців з рахунком 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14), повідомляє "Укрінформ".

Збірна України завдала команді іспанії першої поразки у кваліфікації чемпіонату світу-2019. На першому етапі піренейці здобули 6 перемог у 6 матчах, українська збірна - 3 перемоги.

У наступному турі 17 вересня українські баскетболісти зіграють на виїзді проти команди Чорногорії, яка сьогодні у гостях протистоїть збірній Туреччини. У паралельному матчі групи I Латвія приймає Словенію.

Турнірне становище: Іспанія - 13 очок (після 7-ми ігор), Україна - 11 (7), Туреччина - 10 (6), Латвія - 10 (6), Чорногорія - 9 (6), Словенія - 6 (6).

У фінальний турнір чемпіонату світу, який пройде у Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року, потраплять 12 європейських команд - по три кращі збірні з кожної відбіркової групи.

Як повідомлялося раніше, українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за національну збірну України у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).