Вселенський патріархат опублікував документи-звернення УПЦ про автокефалію від 1991 року

Вселенський патріархат опублікував документи про прохання України обговорити надання автокефалії ще від 1991 року.

Вони опубліковані на сайті Вселенського патріархату, повідомив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

Ідеться про два документи Української православної церкви:

Визначення Помісного Собору 1-3 листопада 1991 р. з питання повної автокефалії УПЦ (підписане всіма делегатами Собору).

Звернення єпископату УПЦ від 22 січня 1992 р. до Московського патріархату з наполяганням не відкладати розляд питання про автокефалію.

В анотації до публікації зазначено, що хоча лунають заяви, нібито "українські ієрархи не шукали автокефалії" — насправді це не так.

Зазначається також, що хоча ієрархи мали би направляти таке прохання про автокефалію Вселенському Патріарху, однак і ці документи засвідчують їхню підтримку цієї справи. Спеціально в публікації звернено увагу на підпис під документами митрополита Онуфрія.

Якби Москва прийняла український запит і передала би в Фанар, то «ані розкол не послідував би, і сьогодні не було би проблеми і турбот» — підсумовано в анотації.

Нагадаємо, Синод Вселенського патріархату очікується 9-11 жовтня.