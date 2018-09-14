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Вселенський патріархат опублікував документи-звернення УПЦ про автокефалію від 1991 року

14 вересня, 2018 - 14:26
Фото pravpost.org.ua

Вселенський патріархат опублікував документи про прохання України обговорити надання автокефалії ще від 1991 року.

Вони опубліковані на сайті Вселенського патріархату, повідомив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

Ідеться про два документи Української православної церкви: 

Визначення Помісного Собору 1-3 листопада 1991 р. з питання повної автокефалії УПЦ (підписане всіма делегатами Собору).

Звернення єпископату УПЦ від 22 січня 1992 р. до Московського патріархату з наполяганням не відкладати розляд питання про автокефалію.

В анотації до публікації зазначено, що хоча лунають заяви, нібито "українські ієрархи не шукали автокефалії" — насправді це не так.

Зазначається також, що хоча ієрархи мали би направляти таке прохання про автокефалію Вселенському Патріарху, однак і ці документи засвідчують їхню підтримку цієї справи. Спеціально в публікації звернено увагу на підпис під документами митрополита Онуфрія.

Якби Москва прийняла український запит і передала би в Фанар, то «ані розкол не послідував би, і сьогодні не було би проблеми і турбот» — підсумовано в анотації.

Нагадаємо, Синод Вселенського патріархату очікується 9-11 жовтня.

Джерело: День

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