Вселенський патріархат відповів на закиди РПЦ щодо автокефалії

Абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом.

Про це заявив в інтерв'ю виданню Cerkvarium впливовий архієпископ Константинопольського патріархату Іов Геча, коментуючи твердження Московського патріархату, що автокефалію може просити лише канонічна частина якоїсь Церкви, а все інше - то "легалізація розколу".

"Якщо вивчати історію православної церкви по текстах і документах, а не по створених міфах і фальшивій історіографії, видно, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом", - зазначив архієпископ.

Він зауважив, що навіть "якщо брати історію православної церкви в Росії, то бачимо, що її автокефалія була самопроголошена в 1448 р., коли в Москві обрали митрополита Іону самостійно, без дозволу Вселенського патріархату. Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії Томоса про автокефалію! В 1589-1590 роках Вселенський патріарх Ієремія ІІ просто нормалізував ситуацію, піднявши цю кафедру на патріарше достоїнство, при тому, що було дозволено Московському архієрею "називатися" патріархом, за умови, що він мав поминати патріарха Вселенського і вважати його "як свого главу і першого", як сказано в грамоті".

"Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії", - наголосив владика Іов.

Архієпископ додав, що погрози Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем, і залякування повторенням "великого розколу" на православ'я і католицизм є нікчемними.

"Щодо питання розколу і автокефалії в Україні, всім відомо, що ця проблема не є питанням богословського характеру, і тут не потрібно звинувачувати когось в єресі. Тому погрози є, скоріше, зловживанням", - пояснив він.

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