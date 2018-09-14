За добу ООС окупанти 37 разів відкривали вогонь, поранений один військовий

Упродовж минулої доби, 13 вересня, окупанти 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Березове, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - зазначається у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне, а з міномету 120-го калібру – біля Чермалика та Кримського. Також протягом минулої доби в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Чермалик та Гнутове наші опорні пункти були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти. А поблизу Новотошківського та Гранітного ворог застосував протитанкові керовані ракети.

Також вчора російські окупаційні війська обстріляли з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, населений пункт Водяне, що на Маріупольському напрямку. З напрямку окупованої Ужівки у бік житлового сектору на східній околиці Водяного було випущено 5 мін калібру 120 мм. Пошкоджених будинків та постраждалих серед цивільного населення немає.

В ході бойових дій протягом доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, минулої доби було знищено одного та поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Один обстріл зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта – на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Широкине. В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.