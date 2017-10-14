Бійці АТО отримають у жовтні святкові премії від 1 до 3 тис. грн, – Порошенко

Українські військові, які виконують завдання у зоні проведення антитерористичної операції, отримають з нагоди Дня захисника премії від 1 до 3 тисяч гривень. Про це 14 жовтня під свого візиту до Житомирської області заявив президент Петро Порошенко, передає "112 Україна".

"Я віддав наказ міністру оборони Степану Полтораку до Дня захисника вітчизни на додаток до стандартного забезпечення виплатити святкові премії військовослужбовцям, які зараз виконують завдання на сході України. І це має бути на першій лінії не менше 3 тис. грн, на 2 та 3 лініях – не менше однієї тисячі", – сказав він.

Порошенко закликав главу Міноборони виконати його наказ вже цього місяця.