Держспецзвʼязку попереджає про нову кібератаку

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, повідомляє про можливість кібератак на інформаційні ресурси України у термін з 13 по 17 жовтня.
Про це повідомляє Сert.gov.ua.
"Існує вірогідність, що окремі ознаки кібератаки можуть співпадати з відповідними ознаками шкідливого впливу комп’ютерного вірусу Petya-A, який атакував інформаційні ресурси низки країн, починаючи з 26 червня", - йдеться у повідомленні.
Для зниження ризиків та попередження повторного ураження вірусом Команда CERT-UA рекомендує:
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Переконатися, що на всіх комп’ютерах встановлено антивірусне програмне забезпечення, воно функціонує належним чином та використовує актуальні бази вірусних сигнатур.
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Встановити офіційний патч MS17-010.
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Якщо є можливість відмовитися від використання в локальній мережі протоколу NetBios (не використовувати для організації роботи мережеві папки і мережеві диски), в Брандмауері локальних ПК і мережевого обладнання заблокувати TCP/IP порти 135, 139 та 445.
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Обмежити можливість запуску виконуваних файлів (*.exe) на комп’ютерах користувачів з директорій %TEMP%, %APPDATA%.
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Відключити застарілий протокол SMB1.
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Зберегти резервні копії важливих файлів в сховищі відокремленому від мережі.