Держспецзвʼязку попереджає про нову кібератаку

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, повідомляє про можливість кібератак на інформаційні ресурси України у термін з 13 по 17 жовтня.

Про це повідомляє Сert.gov.ua.

"Існує вірогідність, що окремі ознаки кібератаки можуть співпадати з відповідними ознаками шкідливого впливу комп’ютерного вірусу Petya-A, який атакував інформаційні ресурси низки країн, починаючи з 26 червня", - йдеться у повідомленні.

Для зниження ризиків та попередження повторного ураження вірусом Команда CERT-UA рекомендує:

Переконатися, що на всіх комп’ютерах встановлено антивірусне програмне забезпечення, воно функціонує належним чином та використовує актуальні бази вірусних сигнатур.

Встановити офіційний патч MS17-010.

Якщо є можливість відмовитися від використання в локальній мережі протоколу NetBios (не використовувати для організації роботи мережеві папки і мережеві диски), в Брандмауері локальних ПК і мережевого обладнання заблокувати TCP/IP порти 135, 139 та 445.

Обмежити можливість запуску виконуваних файлів (*.exe) на комп’ютерах користувачів з директорій %TEMP%, %APPDATA%.

Відключити застарілий протокол SMB1.