Генсек ООН сподівається, що ядерна угода з Іраном працюватиме

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після заяв президента США Дональда Трампа щодо ядерної програми Ірану висловив сподівання, що угода буде збережена.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН.

"Генеральний секретар неодноразово говорив, що прийняття Спільного всеосяжного плану дій було дуже важливим досягненням для консолідації режиму ядерного нерозповсюдження і просування глобального миру і безпеки. Він дуже сподівається, що цей режим буде збережений", - йдеться в повідомленні.