Харківські ветерани АТО отримали документи на 231 земельну ділянку

У ГУ Держгеокадастру Харківської області з нагоди свята Захисників України вручили накази на отримання земельних ділянок ветеранам АТО та п’яти сім’ям загиблих воїнів. Керівник управління Євген Оберемок повідомив, що це земельні наділи площею по 10-12 соток. Серед них 46 ділянок для ведення особистого селянського господарства та 185 для садових насаджень.

Сім’я льотчика Дмитра Арциленка, який загинув через смертельне поранення під час обстрілу санітарного гелікоптера, отримала накази відразу на три земельних ділянки. Мама зі сльозами на очах розповіла – будуть садити сад. Юрист Держгеокадастру Костянтин Рибалко повідомив воїнам, що отримані ними накази про передачу їм у власність земельних ділянок – це більша половина шляху, яку їм потрібно було пройти для оформлення власної землі. Ветеранам АТО потрібно тепер лише отримати свідоцтва на право власності.

Колишній стрілець батальйону «Волинь» Віталій розповів, що отримав наказ поки на одну ділянку і планує на ній будувати будинок. Згодом хоче використати право та отримати ще 2 ділянки іншого цільового призначення. «Якщо, звичайно, нічого не зміниться в законодавстві, а то ж воно весь час щось міняється. З отриманням цієї, правда, ніяких проблем не було. Прийшов, здав документи і ось уже отримав наказ», – розповідає Валерій Ісламов.

Юрист Держгеокадастру Костянтин Рибалко розповів – ветерани АТО на Харківщині активно використовують своє право на отримання земельних ділянок. «Накази на розробку документації з липня 2014-го отримали 7318 людей, а передали у власність 5387 земельних ділянок, загальна площа яких більше 6,5 тис. га землі. Учасники, ветерани АТО та сім’ї загиблих мають право на отримання трьох ділянок – під забудову, ведення особистого селянського господарства і для садівнивництва».

Людмила Лутицька, Харків