Іспанія вимагає від Каталонії чіткої відповіді про незалежність

Міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо заявив в суботу, що уряду країни "доведеться вжити заходів", якщо Каталонія не внесе ясності стосовно незалежності регіону, передає УНН з посиланням на Politico.

"Відповідь повинна бути без будь-якої двозначності. Потрібно сказати "так" чи "ні", - заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо в інтерв’ю іспанському радіо в суботу.

Відповідно до заяви міністра, іспанський уряд захопить контроль над Каталонією, якщо лідер регіону Карлес Пучдемон дасть Мадриду неоднозначну відповідь про те, чи він заявив про незалежність від Іспанії.

"Якщо він дає неоднозначну відповідь, це означатиме, що він не бажає діалогу, і таким чином іспанський уряд повинен буде вжити заходів", - додав він.