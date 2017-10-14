МАГАТЕ спростувало заяву Трампа про порушення з боку Ірана

Генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано заявив, що Іран повністю виконує свої зобов'язання у рамках Спільного всеосяжного плану дій, який був схвалений Радою безпеки ООН

Про це повідомляє Центр новин ООН.

За словами Амано, ядерна діяльність Ірану знаходиться зараз під найсуворішим контролем.

Директор агентства відмітив, що МАГАТЕ контролює виконання усіх аспектів угоди з січня 2016 року. Інспектори мають доступ до усіх об'єктів, які вони зобов'язані перевіряти.

Зазначимо, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про початок нової політики щодо Ірану. Як і очікувалося, Трамп звинуватив Тегеран в невиконанні угоди про обмеження ядерної програми.