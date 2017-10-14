Окупанти затримали півсотні учасників одиночних пікетів у Криму, - Чубаров

Російські окупанти затримали близько півсотні учасників одиночних пікетів у Криму, повідомив народний депутат, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що в суботу, 14 жовтня, на поодинокі пікети вийшли сотні кримських татар у містах Алушта, Бахчисарай, Джанкой, Сімферополь, Старий Крим, Судак, Феодосія, а також у Кіровському, Красногвардійському, Нижньогірському, Радянському і Ленінському і районах.

Вони виступили проти системних репресій російської окупаційної влади щодо корінного народу Криму, масових обшуків і арештів кримських татар, незаконних судилищ і переслідувань членів Меджлісу кримськотатарського народу, місцевих органів національного самоврядування і активістів кримськотатарського національного руху.

Активісти ставали з плакатами вздовж доріг.

Чубаров підкреслив, що кожен з них усвідомлював високу ступінь небезпеки, якій піддає себе і своїх близьких.

"Однак, любов до свого народу і Криму, віра у Всевишнього, честь, гідність і солідарність з одновірцями, що зазнають незаконних судових переслідувань, тортур і принижень у підвалах ФСБ Росії в окупованому Криму, надають цим людям особисту мужність і зміцнюють їх волю", - написав Чубаров у Facebook.

Зазначимо, правозахисні організації зауважують різке погіршення ситуації з правами кримських татар у Криму після окупації півострова Росією.