Омелян анонсував будівництво нового автобану Львів-Дубно в 2019 році

14 жовтня, 2017 - 15:15
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в 2019 році може початися будівництво автобану Львів-Дубно.
Про це він сказав під час перебування на Львівщині, передає Укрінформ.
"У мене для Львова хороша новина. Крім будівництва автобану Львів-Будапешт, який недавно анонсував Укравтодор, плануємо побудувати автобан Львів-Дубно", - зазначив Омелян.
Проект опрацьовується спільно зі Світовим банком.
Спорудження повноцінного автобану між Львовом і Дубно - нагальна потреба, тому що зараз між містами звивиста вузька дорога, яка не дає можливості для повноцінного трафіку.
Проектування автобану планують завершити в 2018 році, а почати будівництво - в 2019 році.
Джерело: Укрінформ