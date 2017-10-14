Омелян анонсував будівництво нового автобану Львів-Дубно в 2019 році

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в 2019 році може початися будівництво автобану Львів-Дубно.

Про це він сказав під час перебування на Львівщині, передає Укрінформ.

"У мене для Львова хороша новина. Крім будівництва автобану Львів-Будапешт, який недавно анонсував Укравтодор, плануємо побудувати автобан Львів-Дубно", - зазначив Омелян.

Проект опрацьовується спільно зі Світовим банком.

Спорудження повноцінного автобану між Львовом і Дубно - нагальна потреба, тому що зараз між містами звивиста вузька дорога, яка не дає можливості для повноцінного трафіку.

Проектування автобану планують завершити в 2018 році, а почати будівництво - в 2019 році.