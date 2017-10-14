Порошенко заявив про формування резерву військової техніки

В Україні вперше з 2014 року розпочали формування резерву військової техніки.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у суботу, 14 жовтня, під час виступу перед військовослужбовцями ЗСУ в смт Озерне Житомирської області, передає Інтрефакс-Україна.

"Ще одна дуже важлива деталь щодо резерву. Вперше з 14-го року частина техніки, яку сьогодні передають Збройним силам, а також та, яку змінюють, наприклад танки "Булат", буде направлена в резерв", – сказав він.

Президент також відзначив зростання українського військового потенціалу.

"Ми вже формуємо резерв, ми вже маємо значно більші можливості для швидкого нарощування нашого бойового потенціалу", - наголосив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 жовтня, збройним силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, серед яких - 62 танки.