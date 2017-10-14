Президент нагородив учасників національно-визвольного руху

Президент Петро Порошенко нагородив громадян, які здійснили вагомий особистий внесок у становлення Української незалежної держави. Про це йдеться в Указі Глави держави "Про відзначення державними нагородами України" №321/2017, передає прес-служба Глави держави.

"За активну участь у національно-визвольному русі, патріотичне виховання молоді орденом "За заслуги" II ступеня відзначено учасника національно-визвольного руху Михайла Стуса, орденом "За заслуги" III ступеня – ще двох учасників національно-визвольного руху Івана Джоджика та Василя Єфімчука.

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджено голову громадської організації "Братство УПА Буковини" Святослава Мельничука, а орденом княгині Ольги III ступеня - члена Луцької міської організації Братства ветеранів ОУН-УПА Анастасію Грабовську", - йдеться в повідомленні.