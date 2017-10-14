Президенти України і Мальти поведуть переговори 17 жовтня

Президент України Петро Порошенко 17 жовтня проведе переговори з Президентом Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека, яка перебуватиму в Україні з державним візитом. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

"17 жовтня 2017 року Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Президентом Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека, яка перебуватиме в Україні з державним візитом на запрошення Глави української держави", - зазначається в повідомленні прес-служби.

Також повідомляється що зустріч президентів запланована на 11.00 годину.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко у травні перебуваючи у Мальті наголосив на тому, що Мальта може стати хабом для проникнення українського агробізнесу у Північну Африку.