Прикордонники не мають доступу до 150 км кордону з Угорщиною, - Матіос

150 кілометрів українського кордону з Угорщиною є "приватними" і являють собою звичайні земельні ділянки.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, інформує 112.ua.

За словами Матіоса, ділянка кордону з Угорщиною на Закарпатті фактично знаходиться в приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до неї.

"Так, фактично 150 км – це земельні ділянки, якими селищна рада наділила місцевих жителів. Після цього вони були закумульовані в окремо взятих руках, вибудована комунікація і там кластери взагалі "гуляйполівських" часів. Коли барон, кажуть у циган, хтось каже староста або старший на території керує осередком цих людей, які екзальтовано дивляться на руку "дающу" їм", - заявив він.

Як стверджує Матіос, про це він має намір доповісти генеральному прокурору Юрію Луценку.

"Я наполягаю, мені доручив генпрокурор, я буду доповідати йому цю ситуацію. Я вважаю, що так не може бути, так не може продовжуватися", - розповів Матіос.