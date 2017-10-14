Сестра Сенцова опублікувала адресу колонії в РФ, куди доставили режисера

Стала відома поштова адреса колонії в російському Заполяр'ї, в яку на цей момент доставлений український режисер Олег Сенцов.

Про це написала в Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан.

"629400 Росія, Ямало-Ненецький автономний округ, м. Лабитнангі, вулиця Північна 33, ІК-8. Сенцову Олегу Геннадійовичу, 1976 р.н. Поки не ясно, що там з цензурою і чи будуть доходити листи. Іншої інформації у мене немає, навіть не питайте", - пише Каплан.

Пост прокоментувала челябінська правозахисниця Тетяна Щур, сім'ї якої надіслав останній лист Олег.

"Просто треба писати і вкладати конверти й папір. І сподіватися", - написала вона.

Раніше Олег Сенцов в листі Тетяні та Миколі Щур розповів, що його етапують в Лабітнангі. За словами Сенцова, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова. Ніяких заходів фізичного впливу, а також приниження людської гідності за час етапування до нього не застосовували.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов був затриманий в Криму 11 травня 2014 правоохоронними органами РФ. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили в зберіганні зброї та вибухівки.