Трюдо застерігає світ від ізоляціонізму

Незважаючи на поширення ідей ізоляціонізму у світі, міжнародній спільноті вдасться зберегти свою єдність.

Таку думку під час виступу у Сенаті Мексики висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"Ізоляціонізм закріплюється у багатьох куточках світу, але нашим народам не слід піддаватися страху. Ми, лідери, не повинні піддаватися страху", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що ставить своєю метою досягнення економічного зростання, вигоду від якого отримають усі. "Наше завдання полягає у тому, аби забезпечити, щоб кожен отримав вигоду від економічного зростання. Ми робимо це, втілюючи амбітне, прогресивне бачення того, яким може і має бути майбутнє", - зазначив глава уряду Канади.

Окрім цього Трюдо закликав Мексику докладати більших зусиль до захисту прав жінок. "Зважаючи, що ваш Сенат є гендерно збалансованим, я закликаю вас використати свою владу, аби рішуче виступити на захист прав жінок та дівчат у Мексиці і по всьому світу", - зауважив він.

Нагадаємо, Джастін Трюдо цього тижня здійснив свій перший на посаді глави уряду Канади офіційний візит до Мексики. Перемовини переважно стосувалися економічних тем, однак йшлося і про гуманітарні та безпекові аспекти.