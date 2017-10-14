Туреччина санкціонувала арешт понад 100 колишніх офіцерів поліції

Турецька влада видала ордери на арешт понад 100 колишніх офіцерів поліції в рамках розслідування минулорічної спроби перевороту.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Турецькі правоохоронці арештували вже 62 підозрюваних.

Затримання проходять у 19 провінціях по всій країні.

Підозрювані були користувачами додатку ByLock, у якому з допомогою зашифрованих повідомлень між собою спілкувалися прибічники проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту.

Як відомо, після спроби путчу влітку 2016 року турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Гюлена в організації перевороту та розпочав масштабну кампанію кадрових чисток.

Повідомлялося про арешти близько 50 тисяч осіб у Туреччині, а також про 150 тисяч звільнень чи призупинень повноважень переважно серед держслужбовців, військовослужбовців, поліцейських і науковців.