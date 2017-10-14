У Канаді вперше випробували в місті безпілотний автомобіль

У Оттаві пройшли перші в Канаді випробування безпілотного автомобіля на звичайній громадській дорозі.

Тестовий заїзд у автомобілі, що керується технологіями Blackberry, здійснив мер Оттави Джим Уотсон і голова Blackberry GM Джон Вол, передає Укрінформ.

Концепт безпілотного автомобіля навіть зупинився на пішохідному переході, по якому йшли люди.

Зазначимо, що тестовий маршрут, по якому рухалася автівка, обладнаний сучасними технологіями, що дозволяють інфраструктурним об’єктам обмінюватися різноманітною інформацією із транспортним засобом.

Додамо також, що раніше випробування безпілотних автомобілів у Канаді відбувалися лише на закритих майданчиках.