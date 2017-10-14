У Кенії колишній учень влаштував стрілянину у школі: 6 загинуло, 18 поранено

У суботу, 14 жовтня, колишній учень разом із двома поплічниками влаштував стрілянину в одній з середніх шкіл у Кенії, повідомляє ВВС.

Під час нападу було застрелено п'ятьох учнів та охоронця.

Виходець із Південного Судану з поплічниками повернувся до шкільних гуртожитків і відкрив вогонь. Окрім загиблих ще 18 учнів поранено, а також двох дівчат зґвалтовано. Евакуацію поранених здійснив Червоний Хрест.

Зазначається, що нападника раніше виключили зі школи за бійку з іншим учнем.

За інформацією правоохоронців, до цього нападник говорив своїм однокласникам, що спалить школу або помститься ще якимось чином за своє виключення.