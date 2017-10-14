У Києві проходить хода на честь воїнів УПА

У суботу, 14 жовтня, у центрі Києва розпочалася хода на честь 75-річчя Української повстанської армії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Хода розпочалася о 16:00 Активісти зібралися у парку імені Тараса Шевченка, звідки через майдан Незалежності попрямували до Подолу, де на Контрактовій площі заплановано святковий концерт.

В акції взяли участь організації "Правий сектор", ВО "Свобода", "Національний корпус" та інші. Організатори заявляли, що очікують на 20 тисю учасників ходи.

Громадський порядок у центрі столиці наразі забезпечують близько 5 тис. силовиків.