У Києві відновили графіті "Ікони Революції"

У Києві на вул. Грушевського відновили портрети трьох українських письменників, намальовані взимку 2014 року під час Революції Гідності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська організація "Новий вогонь".

Як повідомили представники організації, графіті на стіні магазину знову з'явилися в суботу, 14 жовтня. Відновлення малюнків було вирішено приурочити до Дня захисника України.

"Як з'ясувалося, насправді жодного дійсного офіційного статусу ці малюнки до моменту знищення і не мали. Вони були пам'ятні і дорогі нам, але не державі.

Отже, залишається власними силами відновити ці малюнки заново", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, графіті часів Революції Гідності - портрети Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі Українки були стерті власником магазину "Емпоріум" на Грушевського на початку вересня. Після цього представники патріотичних організацій розгромили заклад.

У Мінкульті заявили, що після відновлення графіті на Грушевського їм буде надано статус національної пам'ятки.