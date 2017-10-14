У Львові відкрилася виставка унікальних світлин УПА

Сьогодні, 14 жовтня, на площі Ринок перед входом у львівську Ратушу, відбулося відкриття вуличної вистави «Історія вуличної фотоплівки». Організував її Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору».

На десяти банерах роздруковано досі невідомі фотографії вояків УПА. Більшість із них із сотень «Стаха» та «Хріна». Упівці на світлинах позують із зброєю чи вишикувані. Крім вояків на фото можна побачити і їх зв’язкових.

Негативи були передані музею «Територія терору» ветераном УПА Богданом Ряпичем у 2011 році. Саме йому вдалося відшукати її після здобуття Україною незалежності, розповісти історію появи світлин та ідентифікувати частину вояків.

Виставка створена на основі оригінальних негативів з повстанського фотоархіву, який є одним із небагатьох цілісно збережених візуальних джерел, що ілюструють боротьбу УПА.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора