У Рожищі на Волині – виставка "Ті, що бачили війну"

"Ті, що бачили війну" - це не просто виставка. Це портрети людей, маленької частини тих Героїв, які бачили пекло війни, знають що таке плакати, тримаючи на руках загиблого побратима, йти у бій, маючи в руках лише штик-ніж, ридати не від болю, а від зради, та, попри все, зберегти честь та гідність навіть на полі бою... Серед тих, хто бачив війну й наш В'ячеслав Зенц, брат мого чоловіка. Як сказав мій син Артур: "Хм, дядько Славік війну не просто бачив, він захищав кожного з нас...". Вони захищають, а ми молімось за кожного з них!» - каже Ірина Зенц, журналіст із Рожищ.

Вячеслав Зенц пішов на неоголошену війну за територіальну незалежність України добровольцем, пізніше воював у складі 95-ої Житомирської аеромобільної механізованої бригади. Воював у Пісках, відстоював славнозвісний 32-ий блокпост, захищав Донецький аеропорт та Дебальцівський напрямок. Словом, був у всіх гарячих точках 2014 - 2015 року. Крім виставки фотопортретів «Ті, що бачили війну», представлену у Рожищеннській районній бібліотеці для дітей, у містечку також встановили біг-борд з портретами земляків, які воювали на сході. Ініціатор ідеї – секретар ГО «Рожищенське районне об’єднання учасників АТО» Аліна Кривов’язюк, про яку «День» розповів у тексті «Мама Аліна» (10 серпня ц.р. ). Її син Володимир також воював, був важко поранений. Ідею виставки і біг-борду «Ті, що бачили війну» вона виношувала давно, аби нагадати землякам, що війна триває, вона не так і далеко, а від її жахів нас захищають тисячі справжніх чоловіків, серед яких і ті, котрі живуть поруч нас. «Шкода, що портрети всіх учасників бойових дій ми не можемо показати, але маємо пам’ятати про їхню відважність, - каже Аліна. - Дивлячись на хлопців, кожен повинен розуміти, що події, які відбуваються на сході, - це не десь на краю світу, а зовсім близько. Хочеться, щоб кожен подивився в ті очі, які бачили війну, і дав відповідь, чи за таку країну вони воювали, чи за такий перебіг подій віддавали найцінніше. Хочеться, щоб ідеї, бажання і задуми хлопців не зупинилися, щоб те, чим вони жили, й те, до чого вони прагнули, втілилося в життя».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк