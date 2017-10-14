У столиці Сомалі підірвали автомобіль, 40 людей загинули

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок підриву автомобіля біля популярного готелю Safari в столиці Сомалі Могадішо.

Як повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію, більшість загиблих - мирні жителі, які перебували у цей момент на вулиці.

Reuters уточнює, що незабаром ще одна замінована машина вибухнула в міському районі Мадіна. Жертвами другого вибуху стали щонайменше двоє людей.

Правоохоронці вже затримали чоловіка за підозрою в причетності до вибухів. Проте жодне з терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.

У Сомалі триває громадянський конфлікт. Визнаний ООН уряд країни контролює столицю Могадішо та прилеглі райони завдяки допомозі військ Африканського союзу. Інша частина країни розділена між племінними та ісламістськими угрупованнями, а також невизнаними державними утвореннями, найбільшими з яких є Пунтленд і Сомаліленд.