Україна неодмінно буде в НАТО, - Порошенко

Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це Президент України сказав під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі, повідомляє Укрінформ.

"Попереду у вас - роки виснажливого вишколу. Держава не пошкодує зусиль, щоб якнайкраще підготувати вас до захисту Вітчизни. Саме вам і будувати, і боронити незалежну державу XXI століття. Наполеон, кажуть, стверджував, що у ранці кожного солдата лежить маршальський жезл. Немає жодного сумніву, що серед цих не за віком змужнілих підлітків стоять майбутні офіцери і генерали, посли та міністри. Можливо, майбутній Президент. І можливо, навіть, - генеральний секретар НАТО, бо Україна обов’язково стане членом Альянсу", - підкреслив Порошенко.

Він побажав ліцеїстам бути гідними військової звитяги всіх, хто в різні часи боронив Вітчизну.

"Сьогодні сотні командирів-випускників ліцею, озброєнні глибокими знаннями новітніх підходів до ведення збройної боротьби, демонструють високий рівень професіоналізму, виучки та майстерності... Сьогодні ви, шановні ліцеїсти, долучаєтеся до цього лицарського ордену. Ви обрали для себе нелегкий шлях людини в погонах, шлях захисника України: військового, прикордонника, розвідника", - зазначив Президент.