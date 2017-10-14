Україна перейде на "зимовий" час 29 жовтня

Перехід на "зимовий" час у 2017 році в Україні відбудеться 29 жовтня.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13.05.96 № 509 про порядок обчислення часу на території України.

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - зазначається у документі.

"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на "літній" і "зимовий" час.

У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на "зимовий" час, але під тиском громадськості ухвалена постанова була скасована.