Україна сьогодні відзначає День захисника

Українці 14 жовтня відзначають День захисника. Сьогодні ми складаємо шану та віддаємо данину пам’яті всім, хто боровся і бореться нині за державний суверенітет України.

День захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року указом Президента "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості".

Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі, яке б замінило радянське "23 Лютого", особливо гостро постала після незаконної анексії Росією Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей, коли в українському суспільстві як реакція на збройну агресію РФ посилилися тенденції декомунізації - відмови від радянських символів і свят.

Тож Президент Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати День захисника України, скасувавши святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.

Дату 14 жовтня обрано невипадково. Саме цього дня в Україні відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також річниця створення УПА. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. На свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі.

День захисника України є державним святом і неробочим днем.