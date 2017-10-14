Український "Скіф" може знищити будь-яку бронетехніку у світі, – Турчинов

Відбулися випробування нового протитанкового ракетного комплексу "Скіф", який може пропалити броню до 1 метра. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

За його словами, ракети ПТРК "точно, без промаху, вражають цілі на відстані до 5,5 кілометрів".

Секретар РНБО України повідомив, що бойова частина ПТРК "Скіф" "показала унікальний результат, пропалюючи броню товщиною до 1 метра".

"Тобто в світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським "Скіфом", - резюмував Турчинов.